Российский Forbes выиграл суд против А1

Арбитражный суд Москвы отклонил иск А1 — инвестиционного подразделения «Альфа групп» — к издателю российской версии Forbes, компании «АС Рус Медиа» о защите деловой репутации, указано в картотеке суда.

«В иске отказать полностью», —указано в картотеке.

Иск о защите деловой репутации А1 был подан в марте. Помимо Forbes, ответчиком по иску выступил пресс-секретарь бизнесмена Елены Батуриной Геннадий Теребков.

«Своим решением суд сегодня подтвердил отсутствие нарушений в моей оценке деятельности структур А1 в споре с Еленой Батуриной Я всегда подчеркивал, что считаю иск ООО ‘’А1’’ необоснованным и не подлежащим удовлетворению», - передал он RNS через представителя.

Несмотря на то, что суд полностью отклонил требования А1, в компании рассматривают решение суда «как большую победу правды над ложью», сообщил RNS Кирилл Бабаев, член правления А1.

«В суде единственным аргументом ответчиков было утверждение, что их высказывания относились к другому юридическому лицу, а не к А1. Прикрываясь этой формальной отговоркой, они тем самым признали полное отсутствие у себя юридической позиции и способности к логическому мышлению. Клеветнический характер высказываний ответчиков, таким образом, стал очевиден», - передал Бабаев RNS через представителя, не уточнив, будет ли оспариваться это решение, или же подаваться другой иск.

Поводом для подачи иска стал комментарий пресс-секретаря Батуриной Геннадия Теребкова, который был опубликован и в других СМИ, помимо Forbes, ранее сообщал RNS представитель журнала. По его словам, речь шла о комментарии, в котором Теребков сообщил о рейдерской атаке на Батурину «со стороны структур А1 М.Фридмана».