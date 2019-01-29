Российский Forbes запустил на YouTube видеодневник для миллениалов

Российский Forbes запустил на своем канале в YouTube еженедельный видеодневник для миллениалов «Forbes Digest». Выпуски будут посвящены актуальным событиям из мира бизнеса, культуры и общества.

«К нам придут гости, которые еще не были у Юры Дудя», — сообщает ведущий рубрики, поясняя, что это будут бизнесмены и миллиардеры, до которых не могут дотянуться бизнес-блогеры.

В пилотном выпуске разыгрывается февральский номер журнала с автографом Николая Ускова.

Съемки пилотной версии прошли на 97 этаже высотки комплекса «Башня Федерация».

Фото: youtube.com