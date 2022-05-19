Российский интернет-форум стартовал в Подмосковье

При поддержке Минцифры России с 18 по 20 мая в Подмосковье в 26-й раз пройдет Российский интернет-форум (РИФ). В нем примут участие представители крупнейших технологических компаний, ИТ-стартапов, медиабизнеса и государства.

РИФ проходит ежегодно с 1997 года. За это время он стал популярной платформой для эффективного взаимодействия и обмена опытом среди представителей российского ИТ-сообщества. В этом году участники РИФ обсудят вопросы развития отрасли в новых условиях.

Главными темами дискуссий на РИФ-2022 станут:

• образование и кадры;

• антикризисные стратегии для бизнеса;

• импортозамещение;

• ИТ-бренд;

• ИИ для бизнеса и общества;

• цифровая трансформация;

• ESG-контент;

• баланс работы и жизни в цифровом мире.

В аналитической секции «Рунет сегодня и завтра» 18 мая примет участие глава Минцифры России Максут Шадаев. Министр обсудит развитие российской ИТ-индустрии с ключевыми представителями отрасли.

В секции также примут участие:

• Владимир Кириенко, VK;

• Михаил Осеевский, «Ростелеком»;

• Александр Шульгин, Ozon;

• Владимир Правдивый, «Авито»;

• Илья Паршин, «Учи.ру»;

• Вячеслав Цыганов, «Тинькофф».

Ключевая концепция РИФ, заявленная в этом году, — work-life balance. Участники форума, помимо прочего, поговорят и об образе жизни диджитал-сообщества: сохранении ресурсов, борьбе с тревожностью и выгоранием.

Организатором Российского интернет-форума выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), соорганизатором — АНО «Цифровая экономика».