Российский интернет-форум стартовал в Подмосковье

При поддержке Минцифры России с 18 по 20 мая в Подмосковье в 26-й раз пройдет Российский интернет-форум (РИФ). В нем примут участие представители крупнейших технологических компаний, ИТ-стартапов, медиабизнеса и государства.
РИФ проходит ежегодно с 1997 года. За это время он стал популярной платформой для эффективного взаимодействия и обмена опытом среди представителей российского ИТ-сообщества. В этом году участники РИФ обсудят вопросы развития отрасли в новых условиях.
Главными темами дискуссий на РИФ-2022 станут:
• образование и кадры;
• антикризисные стратегии для бизнеса;
• импортозамещение;
• ИТ-бренд;
• ИИ для бизнеса и общества;
• цифровая трансформация;
• ESG-контент;
• баланс работы и жизни в цифровом мире.
В аналитической секции «Рунет сегодня и завтра» 18 мая примет участие глава Минцифры России Максут Шадаев. Министр обсудит развитие российской ИТ-индустрии с ключевыми представителями отрасли.
В секции также примут участие:
• Владимир Кириенко, VK;
• Михаил Осеевский, «Ростелеком»;
• Александр Шульгин, Ozon;
• Владимир Правдивый, «Авито»;
• Илья Паршин, «Учи.ру»;
• Вячеслав Цыганов, «Тинькофф».
Ключевая концепция РИФ, заявленная в этом году, — work-life balance. Участники форума, помимо прочего, поговорят и об образе жизни диджитал-сообщества: сохранении ресурсов, борьбе с тревожностью и выгоранием.
Организатором Российского интернет-форума выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), соорганизатором — АНО «Цифровая экономика».
Источник: СППИ ГИПП