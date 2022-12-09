Российский киберспортсмен подал в суд на стриминговый сервис Twitch

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск киберспортсмена Кирилла Малофеева против стримингового сервиса Twitch. Сын учредителя телеканала «Царьград» также направил претензии материнской компании сервиса — Amazon.

Причиной обращения в суд стала блокировка геймера Likkrit в апреле 2022 г. Малофеев при этом предлагает не бояться Twitch и «прекратить издевательство над русскими игроками». Также он отметил тот факт, что механизм блокировок остается непрозрачным.

Ранее директор Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила ограничить деятельность стриминговых платформ Twitch и Trovo на территории России.