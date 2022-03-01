Российский книжный союз открыл прием заявок на конкурс «Ревизор»

Российский книжный союз во вторник начал прием заявок на XI конкурс «Ревизор», отмечающий профессионалов книжной отрасли, проекты в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России. Об этом сообщили ТАСС организаторы конкурса.

«Литературных премий у нас много: в них мы отмечаем писателей. Но давайте говорить откровенно: без тех, кто книгу издает, распространяет, доносит до библиотек и читателей — без них писатель будет неизвестен, — привели в пресс-службе слова президента Российского книжного союза Сергея Степашина. — Я хочу пожелать всем участникам принимать активное участие в номинировании и состязании за звание лучших специалистов, проектов и инициатив в книжном деле России, делиться своими успехами, достижениями с коллегами по цеху. Ведь книжное дело — это не только бизнес, в нем очень большое значение имеет культурная, образовательная и социальная составляющие».

Конкурс проходит в 13 номинациях: «Событие года», «Герой нашего времени», «Руководитель компании / Топ-менеджер», «Редактор года / Руководитель направления», «Журналист года», «Блогер года», «Издательство года», «Книжный магазин года», «Продавец года», «Управляющий книжного магазина», «Цифровые сервисы и технологии», «Чтение XXI века», «Лучший образовательный проект». Организаторы отметили, что «в текущем году будет сделан акцент на продвижение российских книг и издательских проектов на зарубежные рынки, развитие цифровых технологий, сервисов и программ лояльности для читателей».

Прием заявок продлится по 30 мая, за ним последует открытое интернет-голосование и определение лонг-листа конкурса. В середине августа будут определены финалисты, 6 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей.

Цель конкурса — определить и поощрить яркие, инновационные решения в книжном деле России, в сфере поддержки и продвижения книги и чтения. Как поясняют организаторы, «Ревизор» призван содействовать развитию книжной отрасли России, осознанию значимости роли книги и чтения в российском обществе.