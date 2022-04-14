Российский книжный союз попросит кабмин признать бумагу стратегическим сырьем

Российский книжный союз (РКС) направит в правительство РФ просьбу отнести бумагу к стратегическому сырью. Об этом сообщил ТАСС во вторник управляющий вице-президент РКС, гендиректор издательства «Вече» Леонид Палько на конференции «Книжная отрасль России в условиях турбулентности».

«Заявка такая будет отправлена от имени Российского книжного союза», – заявил Палько. Он отметил, что, несмотря на стремительный переход к использованию электронных ресурсов, бумажные носители занимают большой объем.

Выступая на конференции, Палько указал, что 92% владельцев целлюлозно-бумажных комбинатов в России являются иностранными инвесторами. «Само по себе это неплохо, с другой стороны – в нынешней ситуации мы определенные трудности чувствуем», — резюмировал он, в беседе с ТАСС добавив, что пока собственники целлюлозно-бумажных комбинатов ведут себя «достаточно лояльно».

Источник: ТАСС