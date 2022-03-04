Российский офис издания The Village объявил о своем закрытии

Российский офис интернет-издания The Village закрывается. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале издания.

«Российский офис The Village закрывается. Редакция в безопасности и работает из Варшавы», — указано в сообщении.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации о специальной военной операции на Украине.

За размещение такого рода противоправной информации российским законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа до 5 млн рублей, напомнили в ведомстве.