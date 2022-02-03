Российский суд признал «Колумбайн» террористическим движением

Верховный суд РФ в среду удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения «Колумбайн» террористическим.

По данным Генпрокуратуры, в социальных сетях создаются тематические группы, осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств. «Под воздействием насильственной идеологии «Колумбайна», а также массированной пропаганды [его] участниками совершаются резонансные преступления террористической и общеуголовной направленности», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как установлено прокуратурой и подтверждено в суде, «Колумбайн» основан на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций. «Ее участники отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей», — сообщили в Генпрокуратуре.

Юрист Павел Чиков в своем Твиттере указал, что теперь все СМИ (и обычные люди) должны указывать, что это террористическая организация.