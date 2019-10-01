Российскому информационному агентству «Интерфакс» исполнилось 30 лет

Первому негосударственному информационному агентству России «Интерфакс» исполнилось 30 лет. С круглой датой коллектив поздравил Владимир Путин, отметив, что легендарное информагентство внесло огромный вклад в укрепление авторитета и престижа журналистики:

«Интерфакс» всегда активно участвовал в развитии новостного рынка, внес большой вклад в укрепление авторитета и престижа журналистики.

Владимир Путин также подчеркнул, что «это знаменательная дата для самого агентства и для общественной жизни всей страны».

Информационное агентство «Интерфакс» начало свою историю с 1989 года. Группа журналистов создала агентство, которое стало первым негосударственным каналом политической и экономической информации об СССР.