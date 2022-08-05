Российскую нейросеть научили оценивать комментарии пользователей соцсетей

Разработчики из компании LiveDune, занимающейся аналитикой социальных сетей, создали нейросеть, способную оценивать тональность комментариев в социальных сетях. Программа, которую в честь учительницы директора компании назвали «Ольга Станиславовна», будет работать вместе с филологами.

Искусственный интеллект владеет сразу двумя языками: в меньшей степени русским литературным и в совершенстве сленгом русского языка. Для обучения нейронной сети разработчики использовали словари оценочных слов и матерных выражений. Но основной акцент они сделали не на литературные сборники, а на язык, на котором говорят в социальных сетях.

Для первичного обучения разработчики вручную разметили 10 тыс. русскоязычных комментариев из социальных сетей клиентов компании. После этого сервис запустили в работу, но, как говорят создатели, практически сразу появились жалобы на некорректную работу ИИ. Программа плохо распознавала сарказм, а, например, комментарий: «это чертовски беспонтовый пост» — считала позитивным.