Рост цен на прессу в 2018 года опередил инфляцию

В 2018 году Россия заняла 15-е место по уровню инфляции в мире. В годовом исчислении инфляция в России составила 4,2 %, что выше первоначальных прогнозов.

Согласно данным мониторинга цен на периодическую печать, розничные цены на периодику в Москве за 2018 год выросли значительно больше инфляции — на 19,8 %.

Цены на печатную прессу возобновили свой рост в декабре 2017 года и продолжили его в январе 2018 года, увеличившись за этот месяц в среднем на 3,2 %.

Больше всего в январе 2018 года (почти на 30 %) подорожали нишевые журналы, такие как оружейные, свадебные, хоббийные (рукоделие и другие). Среди лидеров по росту цен была и деловая пресса, рост цен составил чуть более 10 %. В целом повышение цен коснулось в той или иной мере всего газетного сегмента. Газеты для дачников подросли в среднем на 8-9 %, информационно-новостные и ежедневные издания — на 7-8 %, кулинарные газеты — на 5-6 %. Меньше затронул рост цен кроссворды, сканворды — за январь 2018 года цены подросли на 2-3%, а на газеты о здоровье и здоровом образе жизни — только на 1 %.

Основные тематические группы печатной прессы выросли в январе 2018 года в цене на 1-3 %. Так, женские журналы подросли только на 1%, пресса мужской тематики стала дороже на 2 %, а вот телегиды — на 3 %. Детские журналы, доля которых в общих продажах прессы достигла уже почти 10%, подорожали в среднем на 5 %. Однако коллекционные издания, в т.ч. и детской направленности, подорожание практически не затронуло. Также практически без изменений остались цены на автомобильные, спортивные и рекламные издания, издания о технике, журналы и газеты религиозной и эзотерической направленности. А на ряд изданий данных тематических групп в некоторых торговых точках произошло снижение розничной цены.

Новые, повышенные цены на прессу сохранились на рынке практически до осени 2018 года.

В сентябре 2018 года на фоне дальнейшей девальвации рубля по отношению к доллару США рост цен на печатную прессу активизировался.

В 4-м квартале 2018 года цены стали расти еще быстрее, в среднем рост на газеты и журналы составил около 6,1 %. Не последнюю роль в повышении цен сыграли и падающие рекламные бюджеты в печатной прессе.

По итогам 2018 года цены на периодическую печать выросли на 19,8 %. Наиболее значительно выросли цены на издания для садоводов и огородников, эзотерические издания — рост цен на них составил более 40 %. В основном издания данных тематик — это газеты, поэтому их подорожание преимущественно явилось следствием роста цен на бумагу. Кроме того, издания относятся к низкому ценовому сегменту, поэтому рост цен на логистику также оказал значительное влияние на повышение их цены.

Почти на 30 % за год выросли цены на кулинарные и кроссвордные издания, а также молодежные издания и издания для мам и будущих родителей. Последние две тематические группы — это низкотиражные издания, и только значительное повышение цены позволило бы сделать их выпуск рентабельным. Причины роста цен на кулинарные и кроссвордные (сканвордные) издания те же, что и для изданий для садоводов и огородников. Но тиражи кулинарных изданий выше, что позволило издателям менее значительно поднять цены.

Около 22-26 % прибавили в цене компьютерные издания, журналы об интерьере и архитектуре, женские издания по рукоделию, вязанию, шитью и т.д. Не обошло стороной повышение цен и женские журналы, и таблоиды о звездах: на них цены выросли почти на 20 %.

Ежедневная, новостная и деловая пресса тоже дорожала, но в прошедшем году она не вошла в топ-десятку групп по росту цен. В среднем цены на новостные газеты выросли от 11 % до 17 %. В первую очередь повышение цен на новостную прессу обусловлено ростом цен на доставку (логистику).

Меньше всего цены выросли на исторические журналы, коллекционные издания, рекламные издания, а также журналы «Стиль жизни», содержащие много рекламы.

Таким образом, 2018 год стал исключением в тренде последних лет, когда печатная продукция дорожала чуть выше (на 2-4 %) официального уровня инфляции.

Прогнозируя ситуацию на рынке прессы в 2019 году надо исходить из того, что на фоне ожидаемого общего увеличения темпов инфляции в 2019 году сохранится и высокая инфляция на газеты и журналы. Наиболее вероятно, что рост цен будет аналогичен 2018 году, с той только разницей, что основной виток роста цен придется на первое полугодие, а не на второе, как в 2018 году.

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