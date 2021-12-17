Записки журналиста: прогулка с Ростом

Я впервые услышал о Юрии Росте, прочитав в 70-х годах прошлого века в «Комсомолке» заметку про собаку, которая ждала у трапа во «Внуково» бросившего ее хозяина. У той публикации был счастливый конец, собаку взяли к себе добрые люди. Тогда же об этой истории сняли документальный фильм «Маленькая история о большой доброте». Рост придумал особый жанр в журналистике — фото и текст. Слова несли такую же нагрузку, как и сама фотография, это были не просто подписи к иллюстрации. Он называл свою рубрику по-разному: то «Фотовзгляд», то «Светотень», то «Окна Роста». И писал про людей, которые не были интересны советской прессе. О людях с чудинкой, с изюминкой, со стержнем, как говорится. Конечно, в объектив Роста попадают и его друзья — художники, ученые, писатели, актеры.

Познакомился я с Юрием, когда в первый раз пришел в «Комсомолку». А учась во ВГИКе и набравшись смелости, взял у него большое интервью, выполнив таким образом задание по «Теории и практике советской печати». Скоро Юрий Рост перешел работать в «Литературную газету», где публиковал свои замечательные очерки. А мой путь лежал в «Огонек».

И в январе 1991 года мне дали задание проиллюстрировать интервью с Ростом. Договорились с ним о встрече на Чистых прудах. Юрий Михайлович вышел в телогрейке с медалью «Ветеран труда» на груди. «Так, — сказал он. — Я все придумал. Будем снимать меня в стиле журнала «Корея» и сделаем короткие подписи: «Любимый Рост ловит рыбу на Чистых прудах», «Любимый Рост наблюдает за детьми» и т.д.». О, как здорово! Мне оставалось только нажимать на кнопку. Рост сбегал домой, принес цилиндр, вынес скелет собаки, удочки. Надев цилиндр и поставив скелет на тротуар, сделал шаг. Прохожие оглядывались. Что за чудак? Из подъезда вышел сосед Роста Георгий Данелия, поздоровались, посмеялись. Ну а мы продолжили свое нехитрое занятие…

Под Новый год, если будете проходить по Чистопрудному бульвару, поднимите голову около театра «Современник», и вы увидите на балконе елку с огоньками. Это Юрий Рост дарит вам лучики добра и надежды.