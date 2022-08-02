Рост выручки российских стриминговых сервисов составит 20–25% по итогам 2022 года

Аналитики компании «Технологии доверия» (ранее PwC в России) и креативного бюро «К22» прогнозируют в текущем году падение доходов российской концертной индустрии до уровня 2017 года, на что влияет отсутствие мероприятий иностранных артистов и некоторых отечественных исполнителей. При этом выручка российских музыкальных стриминговых сервисов вырастет на 20−25% год к году в том числе из-за перетока подписчиков Spotify и Apple Music на российские сервисы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования музыкального рынка Москвы.

В ходе Российской креативной недели в июле исполнительный директор Zvonko Group Дмитрий Коннов говорил, что 82% музыки, которую сейчас слушают в стране, — русская, поэтому для большинства слушателей иностранные исполнители не очень важны. Аналитики подчеркивают, что апрельский уход с российского рынка Spotify и потеря части подписчиков Apple Music из-за приостановки работы в стране платежных систем Visa и Mastercard, приведут к неизбежному перераспределению аудитории стримингов. Текущая ситуация на рынке «предоставляет потенциал для появления новых игроков», считают авторы исследования.

По данным Spotify, во втором квартале 2022 года стриминговый сервис потерял порядка 600 тыс. платных подписчиков из России, однако число премиум-подписчиков выросло на 14% в сравнении с показателями 2021 года.