Юрий Рост: «Я о людях знаю гораздо больше, чем я написал о них»

И я вам скажу, что слава газетная — Голованов правильно сказал — это когда ты идешь по коридору, а тебе практикантки говорят: «Как хорошо вы написали». Еще верстальщики и машинистки — их не обмануть было.

— Вам чаще приходилось писать о каком-то человеческом горе или счастье?

— Я не писал ни о том, ни о другом. Я писал о человеке, а у каждого человека есть и горе, и счастье, он живет в какой-то среде.

— Сейчас появились целые нишевые издания, которые пишут о простом человеке и о его проблемах. Что вы думаете об этом?

— Пусть пишут на здоровье. Но нельзя разделять людей, они и так разделены. Это как будто какое-то снисходительное отношение: ты берешь какую-то группу людей и начинаешь им сочувствовать. Это неправильно.

— Неправильно хотеть кому-то помочь?

— Я имею в виду, что нельзя относиться к этому делу как к кампании, снисхождения не должно быть. Какая разница, кто передо мной — Сахаров или 10 каких-нибудь крестьянских мужиков, которые пошли воевать, простой хирург — не лауреат Ленинской премии, не герой — или Алиса Фрейндлих? Это не имеет значения. Важно, чтобы сама личность была.

— Вы когда-нибудь делали материал просто для того, чтобы помочь человеку в его жизненной ситуации?

— Да, но это плохо кончилось. Был такой у меня человек… Я ехал в Тобольск писать о комсомольском молодежном тресте, и в поезде оказался в одном вагоне с маленьким таким человеком, директором рыбзавода Дергоусовым. О директорах рыбзаводов писали обычно только фельетоны — то он рыбу украл, то еще что-то… А я написал о нем текст большой. После публикации он написал мне письмо: «Спасибо, что ты так хорошо меня описал! Только вот мне вообще жить теперь не дают».

— В каком смысле?

— Потому что о хорошем человеке, бывает так, надо писать аккуратно.

— Обязательно ли надо подружиться с человеком, чтобы написать о нем хороший текст?

— Смотря что вы имеете в виду. Подружиться — нет. А вот полюбить… Желательно, конечно, чтобы человек доверял тебе и чтобы он доверял тебе информацию, которой ты можешь воспользоваться тактично. Я о людях знаю гораздо больше, чем я написал о них.

— Получается, каждую историю Вы через себя в какой-то степени пропускали…

— Получается, что так.

— А как не перегореть в таком случае? Когда вокруг столько горя, счастья, чужих проблем и тайн.

— Как правило, нет напряжения. Перегорают тогда, когда напряжение повышено, а не когда нормально идет ток жизни. Своими текстами хочется доставить человеку еще радости. То, что я писал о людях — это форма общения с ними.