«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» запустили платформу для онлайн-маркетинга

Провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» совместно с разработчиком сервиса для интернет-рекламы «Виртуальный маркетолог» запускают платформу для онлайн-маркетинга «Витрина цифровой рекламы».

Как отмечают в компании, решение «поможет малому и среднему бизнесу эффективнее привлекать клиентов в цифровых каналах». На витрине доступны девять маркетинговых продуктов. Среди них как собственные разработки компаний, так и партнерские решения. Пока платформа работает в пилотном режиме.

«Витрина цифровой рекламы» функционирует по принципу «одного окна». Например, владельцы малого и микробизнеса с помощью инструментов платформы могут создать сайт или мобильное приложение, запустить интернет-рекламу при поддержке виртуального маркетолога и «обогатить» ее данными, собранными с помощью Wi-Fi-радара, пояснили в «Ростелекоме».

Компании также могут использовать сервисы геолокации, таргетированных звонков и SMS-рассылок. Геоплатформу можно использовать, чтобы на основе аналитики больших данных найти оптимальную локацию для новой точки продаж, а алгоритм точечных звонков — чтобы привлечь целевую аудиторию. Через решение «Умные экраны» представители бизнеса смогут запускать рекламные кампании на медиаповерхностях. Все продукты витрины доступны как по отдельности, так и в комплексе, отметили в «Ростелекоме».