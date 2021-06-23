Записки журналиста: Ростропович и собака

1990 год. В «Огонек» вдруг неожиданно приезжает Мстислав Ростропович. Да не один, а с Армандом Хаммером. Тем, который встречался с Лениным, вывез вагоны антиквариата из молодой республики Советов, а взамен построил нам карандашную фабрику, а позже и Хаммеровский центр. Приехали они к Коротичу по делу. Тогда появилась страшная болезнь – СПИД. Не знали, как с ней бороться. Только было известно, что передается она через кровь. Все инъекции пропаренными в стерилизаторах шприцами и иглами уходили в прошлое. А тут эти двое немолодых людей привезли в только что организованный «Огоньком» фонд «АнтиСПИД» миллион одноразовых шприцев. Это было большое событие, приехала куча журналистов и телевизионщиков. После торжественной части пили чай в зале редколлегии, где в шкафу еще висела куртка Хемингуэя. А потом стали прощаться. На улице Ростроповича ждал лимузин. Он с Галиной Павловной сел на заднее сиденье, открыл окно. И мы все увидели у него на руках маленькую собачку. Звали ее Пукси. Маэстро всегда брал ее с собой в путешествия. Она весело лизнула хозяина, и они умчались. Кстати, и Хаммер попал в кадр (видите, слева на снимке, в очках и шляпе).

Потом Пукси умерла. Забавную историю про свою собаку Ростропович рассказывал королю Испании и его жене Софи на приеме в Лондоне в 2002 году, когда отмечали его 75-летие. Ростропович говорил по-английски примерно как Мутко, но все его понимали, а он и не стеснялся. «Ай хэд э дог. Хиз нэйм воз Пукси», – начал Ростропович. Однажды он летел с нею в самолете, и вдруг Пукси «вонт пи-пи». Он взял ее на руки и побежал в туалет. Пукси сделала все дела, а потом отряхнулась. Ростропович показал как. Гости от смеха чуть не попадали со стульев. А маэстро продолжал: он смыл с костюма всё водой и, держа собачку на руках, вернулся на свое место. Но тут заметил, что все начали водить носами. Ростропович ловко перевел стрелки на собаку: «Ит нот ми, ит зе дог».

Он был замечательным рассказчиком. Некоторые из его историй опубликовал в «Огоньке» Владимир Чернов, который очень хотел помочь написать Ростроповичу книгу «Слава». Даже нашел издателей! Но тот все отнекивался, потом тяжело заболел и умер. А могла получиться интересная книга. И стояли бы они на полке рядом – «Галина» и «Слава».