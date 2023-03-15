РСПП не поддержал законопроект о запрете латиницы в рекламе

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал законопроект, запрещающий использование латинского алфавита в рекламных объявлениях. Там полагают, что действующее регулирование сферы рекламы в полной мере соответствует законодательству о государственном языке, а сама инициатива является избыточной.

В РСПП отметили, что кириллическое написание международных терминов, физических величин и характеристик товаров, которые не имеют эквивалентов в русском языке (например, WiFi нужно будет писать как «Вайфай», LTE как «Элтэе», ID как «Айди»), может ввести потребителей в заблуждение. При этом буквальный перевод, к примеру, слова Bluetooth («голубой зуб») приведет к искажению его смысла.

Законопроект, по мнению представителей ассоциации, приведет к «существенным расходам» для российских предпринимателей: чтобы сохранить привычное для пользователей наименование своих продуктов, они вынуждены будут начать дополнительно регистрировать товарные знаки. При этом легальный оборот товаров западных брендов, которые не зарегистрировали свой товарный знак в России, сильно осложнится.

Кроме того, в рекламе наряду с государственным языком РФ могут использоваться языки народов РФ: карельский и вепский языки полностью основаны на латинице, а в калмыцком, башкирском, тувинском, хантыйском, эвенкийском и татарском используются символы, идентичные или схожие с латинскими или греческими.

Ещё одним аргументом против законопроекта стало утверждение, что реклама не всегда направлена на граждан России, но и на туристов из других стран: «Принятие законопроекта приведет к существенным негативным последствиям для рынка въездного туризма и снижению доходов федерального и местных бюджетов», — отметили в РСПП.