Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подал иск к «Эху Москвы», сообщил в своем Telegram главный редактор и акционер радиостанции Алексей Венедиктов. Иск подан в Арбитражный суд Москвы, указано в определении суда.

«РСПП подало на Эхо Москвы в суд за эфир Сергея Пархоменко по "Последнему адресу". (...) Требования к "Эху" составляют 500 тыс рублей», — написал в своем аккаунте Алексей Венедиктов.

Он отметил, что считает исковые требования гуманными с учётом состава правления организации.

Как уточнил Венедиктов RNS, возможности добровольно выполнить требования истца по делу радиостанция не рассматривает.

Иск РСПП к радиостанции поступил в суд в начале ноября, но был принят к производству только 25 ноября, указано в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Предварительное заседание по делу назначено на 15 февраля, отмечается в опубликованном определении суда.