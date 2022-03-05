RT America прекратит производство контента

RT America перестанет производить контент и сократит большую часть своего штата, пишет CNN со ссылкой на распоряжение компании T&R Productions, обслуживающей отделение RT в США. У телеканала есть филиалы в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке.

По словам директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова, компания «прекращает производство» во всех филиалах из-за «непредвиденных перебоев в работе». «К сожалению, мы ожидаем… увольнения с работы большинства сотрудников T&R», — сообщил он.

На этой неделе самая крупная компания телерадиовещания в США DirecTV исключила RT America из сетки вещания. Телеканал также перестали транслировать в ряде западных и африканских стран. Кроме того, Apple и Google запретили скачивать приложения RT и Sputnik в своих магазинах, а YouTube и TikTok заблокировали их каналы.

Ранее также информационное агентство и радио Sputnik прекратило вещание на сайтах, в радиоэфирах и международных социальных сетях в четырех странах Евросоюза — Испании, Франции, Германии и Греции.