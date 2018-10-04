Телеканал RT Arabic преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube.

Майя Манна, руководитель RT Arabic:

Такой результат говорит о том, что контент RT вызывает больше доверия, чем материалы наших конкурентов из числа международных каналов. Спасибо нашим зрителям, для которых RT Arabic остаётся главным источником информации.

RT Arabic по числу просмотров на YouTube обгоняет арабоязычные версии всех иностранных для арабского региона новостных телеканалов: CNN Arabic, DW Arabic, Sky News, BBC, Euronews и других.

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