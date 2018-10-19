Путин объяснил притеснение RT в разных странах боязнью конкуренции

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что притеснение телеканала RT в разных странах вызвано боязнью конкуренции.

Президент напомнил, что RT закрывают в некоторых странах, где телеканал работает:

Это что значит? Это значит — боятся конкуренции…Мы же здесь никого не закрываем.

Им создают условия, невозможные к осуществлению их прямых функций как средства массовой информации, создают им проблемы. Это значит, что мы выигрываем.

Он отметил, что у России нет мировых СМИ таких, как CNN, Fox News или BBC, а есть «достаточно скромное» СМИ (RT. — RNS):

Но если даже оно вызывает такую изжогу и боязнь влияния на умы, значит мы выигрываем эту конкуренцию?

Ранее телеканалу RT America пришлось зарегистрироваться в качестве иностранного агента, как того требовал Минюст США. Позже министерство зарегистрировало в качестве иноагента партнерскую компанию информагентства и радио Sputnik — Reston Translator. Кроме того, несколько британских парламентариев призвали правительство страны ввести ограничительные меры в отношении RT в Великобритании.