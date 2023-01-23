RT France объявил о закрытии

Главный редактор RT France Ксения Федорова объявила о закрытии телеканала после блокировки счетов.

Главное управление казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции потребовало заморозить счета RT France, сославшись на девятый пакет санкций ЕС против России. Под блокирующие санкции попали ВГТРК, «Национальная медиа группа» и АНО «ТВ-новости» (управляющая компания RT). Ограничения затронули и французское отделение телеканала.

«Наш канал не может больше продолжать свою деятельность», — написала Федорова.

В российском МИДе пригрозили Франции такими ответными мерами, «что их запомнят», если та не перестанет «терроризировать» российских журналистов.