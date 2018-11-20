Журналисты RT, у которых изъяли паспорта в Нигерии, вылетели в Россию

Сотрудники телеканала RT, у которых нигерийские власти изъяли паспорта, вылетели на родину, сообщило Министерство иностранных дел.

Паспорта россиянам вернули в аэропорту.

Журналисты приехали в Нигерию в начале ноября, чтобы подготовить репортаж на экологическую тему.

Седьмого ноября у них изъяли документы. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Для скорейшего урегулирования ситуации российские дипломаты постоянно находились на связи с нигерийскими властями.