Журналисты RT, у которых изъяли паспорта в Нигерии, вылетели в Россию

Сотрудники телеканала RT, у которых нигерийские власти изъяли паспорта, вылетели на родину, сообщило Министерство иностранных дел.
Паспорта россиянам вернули в аэропорту.
Журналисты приехали в Нигерию в начале ноября, чтобы подготовить репортаж на экологическую тему.
Седьмого ноября у них изъяли документы. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Для скорейшего урегулирования ситуации российские дипломаты постоянно находились на связи с нигерийскими властями.
Источник: РИА Новости