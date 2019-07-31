RT объявил победителей международной премии для военкоров

Телеканал RT объявил победителей Khaled Alkhateb Memorial Awards — международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщает пресс-служба канала.

Жюри выбрало победителей в трех категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст».

На победу претендовали журналисты из 25 стран. Победителями стали журналисты из России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии.

Анна Белкина, заместитель главного редактора RT:

Работы конкурсантов пролили свет на конфликты в разных точках земного шара — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. Каждая из них — это небольшой шаг на пути к миру. Жюри было нелегко, но пришлось выбрать лучших. В одной из категорий победителями стали сразу две работы, которые набрали одинаковое количество баллов.

Первое место в категории «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео» завоевал Фаусто Билославо из Италии с работой под названием «Битва за Триполи». Его серия репортажей из столицы Ливии посвящена затянувшемуся противостоянию между Правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Амитабх Реви из Индии стал победителем в категории «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», он представил работу «Пальмира: возродиться, как феникс из пепла», которая рассказывает о сирийском городе Пальмире, внесенном в список наследия ЮНЕСКО и разрушенном боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Вторым победителем в данной категории стал Антон Степаненко из России с работой «Ракка. Жизнь после войны». Кадры видео показывают сирийский город Ракка, который боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) назвали своей столицей, и который был практически полностью разрушен в ходе боев с террористами и воздушных бомбардировок международной коалиции во главе с США. Фильм Степаненко рассказывает о том, как местные жители борются за жизнь в этом городе-призраке.

Кеннет Розен из США стал победителем в категории «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст». Его серия статей под названием «После ИГ» (террористическая организация, запрещенная в России) рассказывает о жизни в приграничных районах Сирии и Ирака, разделенных стеной, которая была сооружена в 2018 году для защиты от боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).

Победители второй ежегодной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards объявили 30 июля — в годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic. Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.

Иллюстрация: rt.com