RT опубликовал третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон. Лидерами стали Айдер Муждабаев, Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев.

В исследовании, подготовленном по просьбе телеканала компанией «Крибрум», демонстрируется, в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания. Аналитики изучали публикации в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах в период с 29 марта по 4 апреля.

В десятке медийных лиц, которые чаще всего подвергались травле с 29 марта по 4 апреля, вновь оказались Ольга Скабеева, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Юрий Дудь, Владимир Соловьёв, Илья Варламов и Андрей Малахов. Покинули список журналистка Божена Рынска, блогер и феминистка Белла Рапопорт, а также телеведущий Владимир Познер.

На формирование списка в большой степени повлияла дискуссия вокруг президентских выборов на Украине.

Исследование по просьбе RT проводит компания «Крибрум», которая специализируется на мониторинге социальных медиа в режиме реального времени.