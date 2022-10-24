RT останавливает сотрудничество с Антоном Красовским из-за агрессивных высказываний ведущего

Телеканал RT приостанавливает сотрудничество с директором вещания на русском языке, ведущим программы «Антонимы» Антоном Красовским после его призыва «топить» или «сжигать» украинских детей за антироссийскую риторику. Об этом сообщила в телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала Симоньян.

Сам Красовский прокомментировал свои слова в Telegram следующим образом: «Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей». Кроме того, Красовский попросил прощения у зрителей и руководства RT: «Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого».