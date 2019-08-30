RT рассказал, кто финансирует телеканал «Дождь»

Российский телеканал «Дождь» опубликовал отчет, подтверждающий его финансирование из-за рубежа. В частности, в документе говорится, что телеканал регулярно получает транши от Еврокомиссии и фонда Sreda Foundation в качестве оплаты по рекламным контрактам, выяснило агентство RT.

Первый транш на сумму 99,990 тысяч евро «Дождь» получил в 2014 году от Гендиректората по вопросам развития и сотрудничества Евросоюза. Как сообщает RT, на сайте системы финансовой прозрачности бюджета ЕС указывается, что данные средства пошли на «русскоязычное теле-/онлайн-дополнение об отношениях ЕС и России с акцентом на реализуемые в России проекты, финансируемые ЕС». Такие крупные суммы телеканал получал от ЕС ежегодно. В 2019 году, как указано в отчете, Евросоюз дважды переводил телеканалу деньги — в марте 1,55 миллиона рублей, в июне 1,37 миллиона рублей.

В октябре 2015 года, Наталья Синдеева, которой принадлежит 95% компании, заявила что телеканал «Дождь» не получает финансирования из-за границы, поэтому его не коснутся принятые поправки к закону о СМИ, обязывающие медиакомпании ставить Роскомнадзор в известность о средствах, поступающих им из-за рубежа. Теперь же, комментируя опубликованный отчет, Синдеева объяснила получение денег тем, что Евросоюз заказывает телеканалу передачи «Россия — это Европа», в которых продвигаются европейские ценности.

Кроме Евросоюза перечислением денег «Дождю» занимался зарегистрированный в Великобритании фонд поддержки российских СМИ Sreda Foundation: в феврале 2015 года он перевел телеканалу 7,5 миллионов рублей, в 2016-м — 101, 487 тысяч евро, а в 2017-м — 99,887 тысяч евро. Это при том, что уже в июле 2015-го Министерство юстиции РФ признало фонд иноагентом. В общей сложности с 2014 по 2018 года «Дождь» получил из фонда Sreda Foundation 34,562 миллиона рублей, из которых 20,697 миллиона рублей были получены за телевизионную рекламу, а 13,865 миллиона — за рекламу в интернете. В конце 2018-го фонд был ликвидирован.

Обязательство СМИ предоставлять в Роскомнадзор сведения о денежных средствах не касается случаев получения финансирования для размещения рекламы. Таким образом, как отмечает в интервью RT юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло, телеканал опубликовал свои финансовые отчеты первым, признав, что они добровольно все рассказали, поэтому репутационные потери будут минимальными.

При этом интересно отметить, что телеканал «Дождь» является убыточным предприятием: в 2018 году чистый убыток составил почти 41 миллион рублей. Только в 2016 году организация принесла прибыль в размере 7,7 миллиона рублей, несмотря на то, что «Дождь» работает с 2012 года. Все убытки телеканала покрывает его владелица Наталья Синдеева, источники доходов которой неизвестны.