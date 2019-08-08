RT в седьмой раз номинировали на Emmy

Российский телеканал RT в седьмой раз номинировали на международную премию Emmy.

В этом году RT претендует на «телевизионный оскар» в категории «Новости» за серию репортажей о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Корреспонденты канала работали на месте событий, освещая истории людей, которые пережили трагедию, и стихийные митинги, последовавшие за пожаром.

Эта номинация стала седьмой для RT. В прошлом году в финал премии прошла серия репортажей о гуманитарной катастрофе в Мосуле и ее освещении в мировых СМИ. В 2017 году ведущий программы «Есть контакт» на RT America Крис Хеджес вышел в финал американской Emmy в категории «Лучший ведущий информационного ток-шоу». Три года назад номинацию на International Emmy получила серия спецрепортажей, посвященных 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году выдвигалась серия репортажей о голодовке заключенных в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. В 2012 RT стал финалистом благодаря освещению акций Occupy Wall Street в США. Первую же номинацию телеканал получил за эфир о первом визите Барака Обамы в Россию.

Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Нью-Йорке.

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