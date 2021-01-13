RT запускает кампанию в поддержку задержанных в Латвии журналистов

RT в рамках проекта Марии Бутиной #СвоихНеБросаем начинает масштабную информационную кампанию в поддержку русскоязычных журналистов, которые были задержаны Службой госбезопасности Латвии за сотрудничество с российскими СМИ. Им грозит до четырёх лет тюрьмы.

В интервью RT работающие в стране журналисты рассказали об абсурдности предъявленных обвинений и реакции латвийских сотрудников СМИ на уголовное преследование коллег.

В начале декабря 2020 года в Латвии задержали семь русскоязычных журналистов, которые сотрудничали с МИА «Россия сегодня». У всех прошли обыски и допросы, была изъята вся техника.

Все журналисты сотрудничают с агентством Sputnik и порталом Baltnews. Спецслужбы Латвии обвиняют их в нарушении санкционного режима ЕС, введённого персонально против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. А именно — ст. 84 УК Латвии, которая предусматривает наказание за «нарушение режима санкций, введенных ООН, ЕС и другими международными организациями». В отношении всех журналистов возбудили уголовные дела, им грозит до четырёх лет лишения свободы. Сейчас все авторы находятся под подпиской о невыезде и о неразглашении.

В День российской печати в МИД напомнили о недопустимости давления на российские СМИ за рубежом. В ведомстве поздравили всех журналистов с профессиональным праздником и упомянули, что Россия последовательно отстаивает принципы в сфере свободы выражения мнения, включая свободу массовой информации и свободный доступ к информации.