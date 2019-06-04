RT завоевал четыре награды US International Film & Video Festival

Четыре проекта RT получили серебряные награды международного фестиваля US International Film & Video Festival.

Серебро (Silver Screen) в категории «Срочные новости» получила серия репортажей о пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерове.

Освещение протестов «Желтых жилетов» во Франции удостоилось второго приза фестиваля в номинации «Новости в развитии».

Вторым призером в номинации «Культура» стал документальный фильм RT «Нас учили террористы» о сирийских детях, которых вынуждены были пройти обучение в лагерях боевиков. Награду в номинации «Социальные проблемы» также получил репортаж корреспондента RT на испанском Элены Вильяр о жителях одного из самых неблагополучных районов Лос-Анджелеса.

RT неоднократно становился призёром US International Film & Video Festival. В 2018 году золото выиграл документальный фильм RT о кубинском революционере Эрнесто Че Геваре, серебряную награду получил видеоролик в формате 360 градусов с участием легендарного лётчика-космонавта Алексея Леонова. В 2017 году RT завоевал три золотые награды фестиваля и одну серебряную.

Международный фестиваль US International Film & Video Festival проводится с 1967 года в Лос-Анджелесе. Жюри премии состоит из членов Международного кворума кинопроизводителей (International Quorum of Motion Picture Producers

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