RTVI оштрафовал Канделаки за незаданный вопрос на интервью с Турчаком

Телеканал RTVI вычел около 100 тыс. руб. из гонорара ведущей Тины Канделаки из-за того, что она во время интервью с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком не задала вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина.

Об этом в интервью «Дождю» рассказал генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров. По его словам, вопрос о покушении на журналиста Кашина «был записан», а Канделаки его не задала. Размер штрафа он называть отказался.

«Мы сократили выплату Тине Канделаки на 98 060 рублей. Как и в любой редакции, мы стремимся мотивировать сотрудников выдавать максимальный, профессиональный результат. Для этого нужен и кнут, и пряник», — уточнили в пресс-службе RTVI изданию «РИА Новости».

Канделаки назвала штраф «классическим примером цензуры» и заявила РБК, что ее «могут штрафовать и дальше», но она имеет право выбирать, с кем и о чем будет говорить.