RTVI подал в суд на «Первый канал» из-за шоу «Док-Ток»

RTVI хочет отсудить у «Первого канала» 61 млн руб. из-за вечернего шоу «Док-Ток». Претензии вещателя вызвало название программы, которое созвучно с принадлежащим RTVI товарным знаком Doc Talk.

Впервые RTVI обвинил «Первый канал» в плагиате сразу после анонса премьеры программы «Док-Ток» в феврале 2020 года. Тогда вещатель отмечал, что формат нового шоу аналогичен уже выходящему в эфир RTVI проекту Doc Talk. В своем публичном заявлении RTVI обратил внимание, что проект «Первого канала» ведут мужчина и женщина, сюжет передачи строится на обсуждении человеческих историй, а название полностью созвучно. «Первый» же новое шоу презентовал как «абсолютно новый формат», который на телевидении никто не делал.

В иске RTVI требует обязать «Первый канал» «прекратить контрафактное использование товарного знака «Док Ток» и «Doc Talk» путем использования в качестве названия телешоу», а также уничтожить все экземпляры вышедших программ, в том числе размещенных на официальном сайте вещателя.

Глава группы компаний RTVI Ольга Пивень объяснила РБК, что сумма компенсации определялась из «расчета 300 тыс. руб. за каждое контрафактное видео», а также возмещение связанных с иском издержек. «Это давняя история: ответчик намеренно нарушает права истца более двух лет. И мы решили обратиться в суд за защитой своих прав. Тем более что ответчик проигнорировал досудебные претензии», — добавила Пивень.