RTVI появится в метавселенной

RTVI создал собственное представительство в метавселенной, сообщила CEO группы медиа компаний Ольга Пивень. Она отметила, что масштабирование присутствия в digital стало самой приоритетной задачей RTVI.

«Decentraland, где мы купили землю и будем создавать контент, пользуется популярностью среди аудитории и уже привлекает мировые бренды и инвесторов», — рассказала Пивень.

Ольга Пивень также отметила, что в проект в 2022 году запланировано инвестировать до $100 тысяч. Деньги пойдут на формирование визуальной части пространства, создание NFT объектов, мероприятия. Планируется, что первые NFT объекты RTVI появятся в виртуальном офисе к июлю.

По заявлению компании, цифровое представительство RTVI предоставит пользователям доступ не только к актуальным программам телеканала, но и к эксклюзивным материалам, опубликованным только в метавселенной.