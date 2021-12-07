RTVI уволил свою журналистку после ее поста с критикой канала

Журналистка Анастасия Чумакова написала в своем канале в Telegram, что ее уволили с RTVI после публикации в соцсети. В посте журналистка критиковала информационную политику RTVI.

«Канал RTVI, на котором я сейчас работаю, больше часа не выдавал в своих соцсетях новость о вооруженном человеке у офиса ООН в Нью-Йорке, потому что весь этот час транслировал интервью с извинениями после трагедии на шахте "Листвяжная" и прочими "я не виноват", "не я принимал решение" врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна. Потому что, конечно, он очень хочет поскорее занять уже пост. И перестать быть врио. Поэтому в интервью он так "хорош"», — говорилось в первой публикации, которую Чумакова разместила 5 декабря.

Журналистку возмутило, что телеканал проигнорировал эксклюзивную информацию, которую подготовила ее коллега в США с места событий.

Спустя сутки журналистка написала, что ее уволили с RTVI и теперь она ищет работу.

«Коротко по ситуации: очевидно, что высказывать свое мнение в своем личном телеграм-канале, даже если оно не совпадает с мнением редакции, журналисту не может запретить никто. И увольнять за это — бред», — отметила Чумакова.

Она добавила, что ее никто не переубедит в том, что новость о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН была важной. По ее мнению, цитаты из интервью Чуприяна «можно и нужно было прервать срочной новостью».

Анастасия Чумакова была корреспондентом RTVI в Нью-Йорке. Она также автор расследований в BAZA.