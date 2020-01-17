RTVI выпустил Энциклопедию главных событий 2010-19 гг.

Энциклопедия — это масштабный спецпроект международного телеканала RTVI, посвященный самым значимым событиям в области политики, экономики, общества, культуры и спорта, которые произошли в России за последнее десятилетие. Издание включает интервью, комментарии и мнения непосредственных участников событий и сопровождается фото- и видеоматериалами. Пока Энциклопедия доступна в онлайн-формате, выпуск печатной версии запланирован на 2020 год.

От отставки Лужкова до выдвижения Собчак, от шпионского скандала с Анной Чапман до обмена заключенными между Россией и Украиной, от Химкинского леса до конфликта вокруг Байкала, от «Реутов ТВ» до Дудя, от премьерства до четвертого срока Путина — в Энциклопедии собраны самые важные и знаковые события этих лет.

Своими взглядами на явления и тренды десятилетия в проекте поделились Илья Яшин, Любовь Соболь, Борис Титов, Валерий Соловей, Константин Калачев, Станислав Белковский, Екатерина Шульман, Андрей Мовчан, Сергей Алексашенко, Наталья Синдеева, Алексей Пивоваров, Владимир Познер, Юрий Сапрыкин, Марат Гельман, Антон Долин, Мария Алехина, Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и другие.

Дарья Пещикова, шеф-редактор диджитала RTVI и руководитель проекта:

Зная, что зрители и читатели RTVI по всему миру, даже если они не живут в России, пристально следят за тем, что происходит в этой стране, мы с коллегами из диджитал-редакции решили вспомнить о главных событиях уходящего десятилетия, связанных с Россией и русскоязычной культурой, и попытаться рассказать самое интересное о каждом из них. Так появился проект “Энциклопедия русских десятых”. В нем мы собрали не только самые разные явления десятилетия (от сериалов и книг до санкций и криптовалют), но и самых разных спикеров (от Любови Соболь до Константина Затулина, от Владимира Познера до Павла Гусева, от Марии Командной до Дмитрия Губерниева). Работа над проектом шла около трех месяцев, за это время мы поговорили с десятками экспертов, выбрали лучшие кадры ярких моментов десятилетия и посмотрели на известные сюжеты под нестандартным углом. Мы не пытаемся делать выводы за читателей, мы просто хотим зафиксировать уходящую эпоху в нашей общей памяти. Хочется надеяться, что каждый сможет найти здесь для себя что-то важное и подвести собственные итоги уходящих десятых.

Спецпроект RTVI «Энциклопедия русских десятых» — попытка не столько найти ответы на эти вопросы, сколько расставить вехи на пути к пониманию эпохи и нашего в ней места.

RTVI — это общественно-политическое и развлекательное мультиплатформенное СМИ. Кроме редакционных центров в Москве, Нью-Йорке и Тель-Авиве есть корреспондентские пункты в Берлине, Тбилиси и сеть журналистов по всему миру. В дополнение к традиционному телевидению RTVI это — сайт, социальные сети и мессенджер — то, без чего нельзя представить современное медиа. Ежемесячный охват — 22,3 млн. человек в более чем 50 странах по всему миру.