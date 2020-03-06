Рубрика с фейковыми новостями о ЦИК может появиться на сайте комиссии

Новая рубрика, посвященная фейковым новостям о деятельности Центризбиркома, может появиться на сайте ЦИК России, сообщила глава комиссии Элла Памфилова на втором Общероссийском электоральном форуме:

«Мы никак не можем у нас на сайте открыть рубрику про фейки. Скажем, «фейкометы», разные были варианты — «информационная помойка», сейчас еще — «полный бред»

По ее словам, в этой рубрике «мы можем (публиковать) все, что касается нашей деятельности и каких-то постановочных сюжетов, что действительно на самом деле вранье, скажем по-русски, — будет все там».