Руководитель Reminder Максим Кашулинский закрывает проект

Руководитель проекта о здоровье и саморазвитии Reminder Максим Кашулинский написал на своей странице Facebook о том, что он закрывает медиа.

«К сожалению, нам пришлось ограничить активность Reminder. Создание контента — дело недешевое, построить бизнес вокруг этого, увы, у меня не получилось. А еще, надеюсь, время от времени будут запускаться марафоны и вебинары — не хочется терять связь с сообществом», — рассказал Кашулинский

Cайт с архивом текстов остаётся. Также будет работать Telegram-канал Daily Reminder.

«Я не ухожу далеко — буду продолжать заниматься схожими темами в Актион Университете: создавать новые онлайн-курсы по soft skills и digital skills, плюс wellbeing, куда без него!» — написал Максим Кашулинский.