Руководитель СК предложил блокировать сайты с «запрещенным» контентом в течение часа

Предложение главы следственного комитета Александра Бастрыкина заключается в оперативной блокировке сайтов, распространяющих запрещённый контент. Александр уверен, что время отведенное на данные цели может быть сокращено до одного часа. Об этом он рассказал «Российской газете» в интервью.

«С учетом того, что блокировка ресурсов, содержащих запрещённую для распространения на территории России информацию, занимает достаточно много времени, полагаю необходимым оптимизировать этот процесс, максимально сократив механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-ресурс блокировался в течение одного-двух часов», — рассказал Бастрыкин. Благодаря этому пропаганда терроризма и экстремизма будет сведена к минимуму.

Председатель СК считает, что также необходимо совершенствование законодательства в сфере противодействия распространению экстремистских материалов в сети.

Со слов Бастрыкина «Для пресечения преступлений на международном уровне необходимо регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильной связи для эффективного выявления сообщений в мессенджерах, которые используются экстремистами и террористами».