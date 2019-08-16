Руководителем НТРК «Ингушетия» назначен журналист Руслан Майсигов

Бывший корреспондент ТАСС Руслан Майсигов назначен директором национальной телерадиокомпании (НТРК) «Ингушетия». Нового руководителя уже представили коллективу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Я считаю, что назначение Руслана Майсигова на должность диктора НТРК - своевременное и правильное решение, он профессионал высокого уровня, заслуживший уважение и доверие своей многолетней работой в информагентстве ТАСС. Я уверен, что пресса должна быть свободной, и в части назначения на эту должность Руслана, я прислушивался именно к мнению коллектива телевидения.

Глава региона также отметил, что главная задача журналистов национального канала — оперативно и объективно освещать все события, происходящие в регионе.

Руслан Майсигов ранее работал корреспондентом в молодежной газете бывшей Чечено-Ингушской АССР "Комсомольское племя", после являлся собкором газеты "Северный Кавказ", редактором ГТРК "Ингушетия". С 1994 года по 2017 год Майсигов работал собкором ТАСС в Ингушетии. После многолетней работы в информагенстве он занимал должность помощника сенатора от Ингушетии Белана Хамчиева.

Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» — спутниковый телевизионный канал формата HDTV (телевидение высокой четкости). Официальное открытие НТРК состоялось в августе 2013 года.

Основу контента НТРК формируют 8 редакций: информационно-аналитическая, социально-экономическая, общественно-политическая, культурно-просветительская, духовно-нравственная, спортивная, детско-молодежная, музыкально-развлекательная и редакция утреннего вещания.