Руководители газеты «Вечерняя Москва» получили госнаграды

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 июня вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы, в числе которых генеральный директор редакции газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий и главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

Георгий Рудницкий отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу.

– Мне очень почетно и приятно получить сегодня государственную награду из рук мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина вместе с нашим главным редактором Александром Ивановичем Куприяновым. Считаю, что наши награды являются признанием не столько наших заслуг, но в первую очередь всего коллектива «Вечерней Москвы». В следующем году мы будем отмечать столетие газеты и гордимся тем, что живем в ритме города и работаем в команде мэра Москвы, — отметил Георгий Рудницкий.

Александр Куприянов отмечен Орденом Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу.

– Любая редакция так устроена, что у нее есть лидер, формальный и неформальный, — главный редактор. Когда награждают главного редактора, значит, награждают коллектив. Это не для красного словца говорится, это правда. Невозможно достичь результатов без коллектива. Человек один в команде не играет, нужна команда. За эту награду большое спасибо правительству Москвы, Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы, потому что без их помощи и поддержки газета не смогла бы выйти на те рубежи, которых мы достигли сегодня. Следующий год — столетие газеты, встретим его достойно и постараемся оправдать награды, – сказал Александр Куприянов.