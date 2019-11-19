Руководители российских СМИ попросили Роскомнадзор разъяснить штрафы за публикации ссылок на материалы с матом

Руководители российских СМИ написали письмо главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой разъяснить наказания СМИ за гиперссылки на материалы с нецензурной бранью. Об этом рассказал шеф-редактор Znak Дмитрий Колезев.

Письмо подписали руководители изданий «Дождь», «Росбалт», Znak, «Новая Газета», Forbes, «Эхо Москвы», «Ведомости», Hearst Shkulev Media, 66.ru, РБК Екатеринбург и «Тайга.Инфо».

Они считают неправильным, что Роскомнадзор штрафует СМИ за публикацию ссылок на материалы с матом, когда сама публикация нецензурную брань не содержит. При этом, мат может появиться в публикации уже после размещения ссылки на неё. «Осуществлять постоянный контроль содержания сторонних сайтов не предусмотрено ни законодательством, ни задачами журналистов», — поясняют авторы письма:

Считаем, что данный подход Роскомнадзора по выявлению указанного нарушения противоречит российскому законодательству, поскольку СМИ фактически привлекается к ответственности за содержание информации, размещённой другим лицом.

Руководители СМИ назвали такую практику Роскомнадзора нарушающей законы и ущемляющей свободу СМИ. Так как это заставляет издания не только отказаться от публикации ссылок, но и проверять ранее размещённые, вместо выполнения журналистских задач. Авторы отметили, что мат может намеренно появиться в источнике уже после публикации ссылки, чтобы подставить СМИ.

На основании вышеизложенного просим дать разъяснение об основаниях возбуждения административных производств в отношении СМИ за распространение материалов, содержащих нецензурную брань, при размещении гиперссылок на сторонние интернет-сайты.

В письме указано, что Роскомнадзор привлекает СМИ к административной ответственности по статье 13.21 КоАП («Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань»). Авторы считают, что вины СМИ за содержание материала стороннего сайта нет.

В апреле 2018 года суд оштрафовал «Эхо Москвы» за размещение гиперссылки на видео Собчак с нецензурной бранью. В феврале суд оштрафовал «Ведомости» за ссылку на видео аварии эскалатора в Риме с матом. 17 октября на главного редактора екатеринбургского издания составили протокол за ссылку на видео Гуфа, в котором тот матерится.