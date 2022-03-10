Руководители СМИ попросили смягчить законодательство о рекламе

Руководители крупнейших российских СМИ озвучили Минцифры предложения, направленные на поддержку отрасли на фоне западных санкций. Встреча прошла в среду, 9 марта, рассказали РБК три источника на медиарынке.

Как рассказал РБК гендиректор издательского дома «Комсомольская правда» и главный редактор этой газеты Владимир Сунгоркин, на встрече были озвучены, в частности, следующие предложения:

— разрешить рекламу рецептурных лекарств и отечественного алкоголя;

— освободить СМИ от налога на прибыль за 2021 год;

— снять таможенные пошлины с расходных материалов печатных СМИ (красок, сменных материалов для типографий и т.п.).

Пакет мер, как уточнил Сунгоркин, Минцифры должно направить в Минфин и премьер-министру Михаилу Мишустину. «Есть понимание, что без дополнительных мер поддержки СМИ могут продержаться от двух месяцев до конца года, после чего они впадут в ступор, если текущие проблемы продолжатся», — уточнил гендиректор «Комсомольской правды».

То, что на встрече озвучивалась идея либерализовать рекламное законодательство и смягчить ограничения для продвижения алкоголя и рецептурных лекарств, подтвердил еще один участник совещания.