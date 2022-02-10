Руководство для журналистов по освещению темы насилия доступно на русском

Опубликована русскоязычная версия руководства для журналистов по освещению темы насилия в зоне конфликтов. Эксперты The Dart Center делятся советами о том, как подготовиться к интервью с пострадавшими и выбрать визуальное решение для материала.

«Представители медиа часто первыми берут интервью у жертв сексуального насилия в зонах конфликта, но редко получают адекватную профессиональную подготовку или поддержку, — отмечают авторы проекта, — Именно поэтому и существует потребность в этом руководстве».

The Dart Center — это международный ресурсный центр, который с 1991 года объединяет представителей медиа, преподавателей журналистики и специалистов в области здравоохранения. Инициатива призвана улучшить освещение в СМИ травм, конфликтов и трагедий.

Рекомендации разбиты на восемь разделов по ключевым навыкам, которые, будут полезны любому журналисту или кинематографисту, работающему над проблемой насилия. В их числе — как деликатно проводить интервью с пострадавшими, каким образом можно создать корректную визуализацию истории, как выстроить работу в редакции с подобными темами, как оценить собственный уровень психологической готовности.

Эти рекомендации стали результатом серии бесед опытных журналистов и документалистов, которые регулярно работают с темой сексуального насилия в странах конфликта, в частности, Латинской Америке, Южной Азии, Западной Африке.

Перед тем, как начать работу над темой, создатели руководства рекомендуют журналистам задать себе такие вопросы:

• Изучили ли вы местную расстановку политических сил и условия безопасности в достаточной степени, чтобы принять правильные решения в отношении не только своей собственной безопасности, но и безопасности тех, у кого планируете брать интервью?

• Кто будет помогать вам организовывать интервью с пострадавшими? Местный помощник, представитель неправительственной организации (НПО) или местные представители власти? Существует ли опасность того, что согласие пострадавших может быть не совсем добровольным?

• Понимаете ли вы культурный и религиозный контекст, включая отношение людей к сексуальному насилию, дискриминацию по признаку пола и дисбаланс власти в семьях? Осознаете ли вы риски, которым могут подвергнуться ваши собеседники?

• Знаете ли вы местные законы, известно ли вам, какие последствия может иметь раскрытие информации для безопасности источников? Как это может повлиять на возможность пострадавших добиваться компенсации в судебном порядке, если они этого захотят? (В некоторых юрисдикциях жертвы изнасилования могут столкнуться с судебным преследованием за супружескую измену).

• А как насчет вашей собственной психологической готовности к освещению этой темы? Находитесь ли вы лично в достаточно хорошей психологической форме, чтобы взяться за эту работу прямо сейчас?

Полная версия рекомендаций доступна на сайте проекта. Там же можно скачать и pdf версию рекомендаций в формате 46-страничного пособия.