Руководство московской больницы подало иск о защите репутации к ТАСС

Пресненский районный суд Москвы получил иск о защите деловой репутации от Марьяны Лысенко, Марии Симаковой и Владимира Сморщка к агентству ТАСС.

Истцы требуют опровержения данных в статье об обысках в больнице городской клинической больницы № 52, а также взыскания компенсации в 300 тыс. рублей.

Марьяна Лысенко — главврач городской клинической больницы № 52 в Москве. Мария Симакова и Владимир Сморщок — ее заместители.

Речь идет о статье «Источник: у руководства ГКБ №52 проходят обыски по делу о незаконном обналичивании денегЈ, опубликованной агентством ТАСС в конце февраля. По словам адвоката истцов Марии Габрилович, соответствующей действительности информацией, опубликованной в оспариваемом тексте, является сам факт проведения обыска, тогда как ТАСС сообщал, «что уголовное дело «связано с незаконным обналичиванием денег», которое осуществляло руководство больницы через подставные организации».

Также в статье говорилось, что фигурантом уголовного дела стал отец одного из истцов, «который возглавляет больничную столовую». Адвокат отметила, в больнице нет столовой, соответственно, нет и ее руководителя:

Николай Сморщок, о котором шла речь в тексте, инженер первой категории. Также недостоверной является вся информация об имуществе моих доверителей.

Адвокат заявила, что истцы не будут возражать против заключения мирового заключения:

У нас нет цели получить материальную выгоду, наша цель — защитить доброе имя этих людей.

Она отметила, что на этапе подготовки текста к публикации журналисты ТАСС не обращались к кому-либо из ее доверителей за комментарием: