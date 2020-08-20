Руководство Союза журналистов СПб и ЛО обвинили в «чистках»

В Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти новый скандал. Главный редактор «Санкт-Петербургских ведомостей», член секретариата СЖ и одновременно председатель Петербургского отделения СЖР Дмитрий Шерих сообщил о попытке провести «чистку» в органах управления СЖ.

Вместе с другими членами правления Союза (управляющего органа, действующего между съездами организации) он получил проект нового устава. Предполагается, что он должен быть рассмотрен на пленуме Союза осенью этого года.

«С изумлением обнаружил в нем новое неожиданное дополнение (красным шрифтом!) к пункту 5.3., - пишет Дмитрий Шерих, - Оно гласит, что членом органа управления или контрольно-ревизионного органа Союза во избежание конфликта интересов “не может являться лицо, являющееся членом другого объединения творческих работников средств массовой информации, а равно возглавляющее такое другое объединение или входящее в его органы управления”».

Если новый устав будет принят с таким пунктом, это будет означать, что в правление (и соответственно в его рабочий состав — секретариат) не смогут входить члены других союзов (в том числе СЖР), а также других журналистских объединений (например, Ассоциации СМИ Северо-Запада).

По словам Дмитрия Шериха, этот пункт не оглашался на заседаниях секретариата, где обсуждались другие изменения в устав, а также о нем не знала рабочая группой по подготовке нового устава.

«Смысл дополнения для меня очевиден: сделать Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области политически однородным. Избавиться от людей, чьи политические взгляды не совпадают с “правильными”. Провести массовую чистку» — считает Шерих.

При принятии нового правила в секретариат Союза не смогут войти 7 из 18 действующих членов: журналист, член координационного совета Комитета по внешним связям Елена Ворожева, директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская, президент Союза СМИ Ленинградской области Михаил Михайличенко, директор петербургского регионального центра ТАСС, председатель Ассоциации СМИ Северо-Запад Александр Потехин, руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, пресс-секретарь Александро-Невской Лавры Наталья Родоманова, главный редактор газеты «Славянка сегодня» Александр Селезнев и сам Дмитрий Шерих. Многих не досчитается и правление, а также с занимаемой должности придется уйти председателю Контрольно-ревизионной комиссии Союза, главному редактору газеты «На страже Родины» Сергею Мартынкевичу.

Действующий председатель Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Людмила Фомичева критику Дмитрия Шериха комментировать не стала, отметив лишь, что указанный пункт внесен в проект устава, который будет рассматриваться на пленуме Союза и именно пленум будет решать – оставлять его в новой версии или нет.