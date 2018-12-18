Законопроект об автономной работе рунета внесен в Госдуму

Группа парламентариев внесла в пятницу в Госдуму законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины. Информация об этом размещена в электронной базе данных Думы.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

Предусматривается создание инфраструктуры, позволяющей «обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет», отмечается в пояснительной записке, имеющейся в распоряжении ТАСС.

Законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения. «Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», — подчеркивается в сопроводительных материалах к инициативе. Кроме того, определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. «Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект об автономной работе Рунета защит его от внешних угроз, при этом он не предполагает создание в России закрытой модели интернета. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу заявил заместитель главы Роскомнадзора Александр Панков.

Сеть взаимоувязана, отрезать нас от всего мира — задача нетривиальная, — сказал Панков. — Насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы в случае неких целенаправленных воздействий на сети негативного характера, наша сеть связи и российский интернет сохраняли работоспособность. Думаю, что законопроект направлен на это.

Отвечая на вопрос, предполагает ли законопроект построение закрытой модели интернета, Панков ответил отрицательно. «В законопроекте слов об этом нет», — подчеркнул он. По его словам, подобные превентивные меры — общемировой тренд.