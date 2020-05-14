Хроники российского медиавируса

По данным Минкомсвязи, в марте 2020 года интернет-трафик ведущих российских медиа совокупно увеличился на 65 млн пользователей. Для сравнения — за весь 2019 год прирост по этому показателю составил 50 млн пользователей. Причина — изолировавшиеся пользователи, которые увеличили потребление контента. ЖУРНАЛИСТ оценил, как российские онлайн-медиа отрабатывают коронавирусную повестку, привлекая в том числе новую аудиторию.

Первое упоминание о коронавирусе, предшествующее развернувшейся пандемии, «Яндекс» находит 13 ноября в издании «MK.ru»: «В Дмитрове выясняются обстоятельства смерти 5-летней девочки: был только насморк. Среди родителей поползли слухи о коронавирусе». Кто мог подумать, что уже в марте теме новой заразы будет посвящено более половины всего контента Рунета.

Очевидно, что в ситуации с глобальной проблемой, решать которую предстоит науке, именно научно-популярные медиа должны были выйти на первый план информационной повестки. В условиях тотального дефицита достоверных данных именно такие издания имели бесспорные преимущества — налаженный доступ к пулу экспертов и более подготовленных для работы со столь специфической темой журналистов. Казалось бы. Но пока научно-популярные СМИ России не спешат перехватывать инициативу.

Наибольшее количество материалов по теме COVID-19 публикует «Наука — ТАСС» — в среднем около 15 текстов в час. Специальный раздел появился и на сайтах N+1, Naked Science, «Популярная механика». Издания публикуют материалы об изучении вируса, разработке вакцины, особенностях протекания болезни в различных организмах, переводы статей из научных изданий по теме. В отличие от них ПостНаука работает в «довирусном» информационном режиме. По запросу «коронавирус» поиск находит на сайте шесть материалов (по состоянию на момент сдачи материала), раскрывающих особенности течения заболевания, прогнозы по развитию событий, рекомендации от специалистов для желающих обезопасить себя.