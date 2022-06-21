Руслан Новиков на ПМЭФ рассказал о будущем печатной прессы

Сессия, посвященная перспективам печатных СМИ в эпоху цифровых технологий, прошла на Петербургском международном экономическом форуме 18 июня. В дискуссии участвовали генеральный директор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков, президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев, директор международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ Михаил Федотов и заместитель гендиректора «КП» Анжелика Сулхаева.

Дистанционно к обсуждению присоединились представители издательств из регионов России, а также Китая и Болгарии. Модератор сессии вице-президент Союза предприятий печатной индустрии Евгений Абов заметил, что современные технологии существенно влияют сегодня не только на бизнес-модели для продвижения СМИ. Они отражаются и на редакционной политике изданий, и на и способах их распространения.

Несмотря на рост популярности онлайн-медиа, соцсетей и блогерских каналов, Руслан Новиков полагает, что о закате печатной прессы говорить пока что рано. Гендиректор АО «Аргументы и факты» напомнил, как Билл Гейтс «похоронил» издательские дома, заявив, что в 2017 году будет выпущен последний экземпляр печатной газеты в мире.

«Мы уже пять лет ждем, когда выйдет «последний экземпляр». И, видимо, будем еще очень долго ждать. Есть материальные вещи, которые вне времени — золото, бриллианты. Они будут популярны всегда. И мне кажется, что у прессы есть качества, которые позволяют считать этот продукт вечным. Чтение — это уникальный формат, не подразумевающий никаких дополнительных коммуникаций в принципе. Мы с вами привыкли смотреть телевизор, одновременно что-то читать в смартфоне или планшете. Так мы потребляем диджитальную информацию. С газетой такое невозможно», — заявил Руслан Новиков.

По особенному работает и реклама в печатных СМИ. Если, заходя на сайт, пользователь попросту не обращает внимание на баннеры, фокусируясь на основной информации, то с рекламой в газете читатель в любом случае коммуницирует.

«Есть исследования о том, как работает реклама в принте. Работает она круче, чем где бы то ни было - и нативная, и даже простая баннерная. Сегодня реклама в принте — это 50% наших рекламных доходов. Мало того, мы имеем доходы от тиражей, которые примерно равны доходам от печатной рекламы. Иначе говоря, 2/3 нашего совокупного дохода — от принта», — пояснил гендиректор АО «Аргументы и факты».

Вместе с этим нельзя не замечать, что тиражи падают, аудитория печатных СМИ сокращается. Но такая динамика, по мнению спикера, вовсе не говорит о так называемом закате прессы.

«Печатные медиа никуда не денутся, они останутся. Я всегда говорю — чтение это для богатых. Это самый дорогой канал получения информации. Наша газета стоит 50 рублей, выходит она четыре раза в месяц. То есть 200 рублей вы заплатите за чтение. Это, примерно, 12 часов чтения. За эти деньги человек сегодня может купить подписку онлайн-кинотеатра с неограниченным потреблением контента. Тем не менее люди готовы платить именно за газету. Вывод — у печатных СМИ проблемы не с аудиторией. Проблемы в другом — киоски закрывают, почта не доставляет газету вовремя, бумага и полиграфическое оборудование дорожают», — заключил Руслан Новиков.

По словам спикера, печатный формат нельзя считать уходящим еще и по той причине, что на сегодняшний день 21% населения России не имеет доступа к Интернету.