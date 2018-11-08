Союзы журналистов России и Абхазии подпишут соглашение о сотрудничестве

Союзы журналистов Абхазии и России подпишут в ноябре в Москве соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказал председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг на пресс-конференции, посвященной 40-летию национального телевидени:

14 ноября в Москве в рамках празднования 100-летия Союза журналистов России состоится подписание соглашения между Союзом журналистов Абхазии и Союзом журналистов России.

Он добавил, что проект документа будет обсуждаться 8 ноября на заседании Союза журналистов Абхазии.

Хашиг сообщил, что по итогам завершившегося 5 ноября в Афинах конгресса «Диалоги журналистских союзов средиземноморско-черноморского региона» принято решение о создании субрегиональной группы MED-Solidaire — сообщества единства и солидарности журналистов средиземноморско-черноморского региона в рамках МФЖ. Субрегиональную группу возглавляет координационный комитет из пяти человек, в который избраны представители руководства союзов журналистов Греции, Палестины, Португалии, России и Франции. Россию в координационном комитете группы будет представлять глава СЖР Владимир Соловьев.