«Россия 1» в канун Нового года начнет вещание во всех 11 часовых поясах страны

Флагманский телеканал медиахолдинга ВГТРК «Россия-1» с 31 декабря запустит вещание еще шести дублей телеканала, что позволит вещать во всех 11 часовых поясах России. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте холдинга:

С 31 декабря 2018 года количество дублей «России-1» вырастет до десяти. Вместе с основным вещанием для европейской части России одноименный канал будет производить 11 идентичных версий - для каждого часового пояса страны от Калининграда (-1) до Чукотки и Камчатки (+9).

С 1967 года телеканал помимо основного вещания по московскому времени имеет четыре дубля с различным смещением относительно времени по Москве: плюс два часа - для Урала, плюс четыре — для Западной Сибири, плюс шесть и восемь часов — для Восточной Сибири и Дальнего Востока соответственно.

Из-за того, что количество дублеров «России-1» не совпадало с количеством часовых поясов страны, зрители в дублях, расположенных в нечетных часовых поясах России , «привыкли, что телевизор на час не совпадает с местным временем»: